Test SUV Kia Sorento: Svižný rodinný dostavník

Je velké, prostorné a komfortní a jeho nejslabší motor má přes 200 koní. To zní jako recept na auto, které by mě mohlo bavit, i když je řeč o rodinném SUV. Nové sorento mi na dlouhé cestování v létě svým komfortem i schopnostmi přesně sedlo do nálady. Přesto není všechno dokonalé.