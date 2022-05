Test Peugeotu 508 PSE: Hodně koní, málo litrů

Přijde vám to jako fádní úvod do testu sportovního modelu střední třídy? Činím tak, protože tepovou frekvenci vám tohle auto zvedá podstatně méně, než byste na první pohled čekali. Ať už to berete jako výhodu, či nikoli...

I do interiéru se dostala svítivě zelená, a to do grafiky přístrojů nebo coby vyšívání sedadel či palubní desky. Kdo by čekal sportovní sedadla nebo volant, bude zklamán, jakkoli standardní sedačky drží tělo dobře, na opravdu ostrou jízdu nestačí.