Za volantem plug-in hybridního Audi A8 po faceliftu

Liší se nárazníky, koly, černými prvky karoserie nebo detaily v interiéru. Tak, jak to známe z menších modelů, kde je tento příplatek velmi populární. Vlastně je vcelku překvapení, že Audi k tomuto kroku přistoupilo až nyní, když je takový Mercedes třídy S v linii AMG či BMW řady 7 v M paketu k vidění velmi často.

Ostatní modely tento styl stále teprve přebírají, a tak by na velké změny ještě zřejmě bylo brzy. Ostatně, vnímaná kvalita je stále skvělá a třeba s multimédii se i na dvou dotykových obrazovkách pracuje výborně.

Ovšem například firmy, které chtějí, aby i vrcholný management působil ekologicky, což je dnes čím dál hlubší téma, by mohly zaujmout 3 desetiny kilowatthodiny. O tuto hodnotu vzrostla využitelná kapacita baterie na 14,4 kWh. Díky tomu klesly normované emise na 42 - 47 g CO2 na km.

A8 tak překročila magickou 50gramovou hranici, díky čemuž i tohle auto stát bere jako elektrické, vyslouží si tak registrační značku EL, tedy například parkování v Praze zdarma či dálnice bez poplatku. To zní u auta za 3 miliony korun možná jako chabá výhoda, ale jak jsem naznačil, písmena EL mají i svou psychologickou a marketingovou hodnotu.

Především je ale pohon jako takový velmi dobře sladěn. Typické strasti s nepříliš koordinovaným spínáním spalovací části tady neexistují, šestiválec se připojuje tak tiše, že to stěží zaregistrujete. A to je odhlučnění kabiny skvělé nejen od motoru.

I když plug-in hybrid nenabídne tak libozvučný, hutný zátah jako osmiválec, absolutním zrychlením se rozhodně nenechá zahanbit, vždyť soustava má točivý moment 700 Nm dostupný již od 1370 ot./min. To znamená zrychlení z nuly na stovku za 4,9 sekundy.

Nabití baterie z nulové na stoprocentní kapacitu trvá s nabíječkou o výkonu 7,4 kWh 150 minut. Poté A8 ujede až 47 kilometrů na elektřinu, což se dokonce i v chladnějším počasí blíží realitě. Není to „až 100 kilometrů”, které slibuje nová plug-in hybridní třída S od Mercedesu, ale A8 dokáže zaujmout i precizním plánováním trasy s nabitou baterií.

Samozřejmě že po vytáhnutí z nabíječky preferuje elektrický režim, dokud je „šťáva”. Ale zadejte delší trasu do vestavěné navigace a systém si kapacitu akumulátoru pošetří na ty úseky, kde lze elektřinu efektivně využít. Funguje to skvěle a dává to mnohem větší smysl, než cenné kWh spotřebovat za pár kilometrů na dálnici a poté ve městě zbytečně spalovat benzín.