Test Hyundai i20 N: Zaručený recept na zábavu

Nevýrazné motory, mdlé tvary a pověst modelů, které neurazí, ale rozhodně ani nenadchnou. Hyundai se na přelomu tisíciletí pral s pověstí, které se jako ambiciózní výrobce chtěl co nejrychleji zbavit. Do Asie proto přivedl Alberta Biermanna, kterého „ukradl“ ze sportovní divize M v BMW.

Jako první vlaštovku Hyundai v Evropě představil ostrý hatchback i30 N, kterého řada lidí podceňovala, ale nakonec se stal senzací a otevřel sportovní divizi N dveře i do jiných segmentů.

A právě díky i30 se nyní dostáváme k našemu testovanému autu – ambicióznímu i20 N. Vůz míří do prostředí, kde už se moc konkurence nepohybuje, například francouzské značky zcela vyklidily pole, přitom právě malé ostré hatchbacky byly jejich doménou. Hyundai tak patrně využil příležitost a dost možná trefil díru na trhu.

Auto sice trochu působí, jako by si s ním pohráli v tuningové dílně, nicméně k duchu vozu se podobné úpravy hodí. Sportovní vzhled navíc evokují standardní osmnáctipalcová kola a červené třmeny brzd, zaručený recept na podkres už tak pohledného auta.

I proto mě u nové ostré i20 trochu zklamal interiér, který je oproti vnějšku fádní. Reputaci ale Hyundai napravuje ve skvěle tvarovaných sportovních sedadlech s mírně sklopeným sedákem, do kterých příjemně zapadne každý řidič běžného vzrůstu.

Řidiče rozhodně potěší i volant, který je převzatý z větší i30 N, a to včetně tlačítek. Interiér je obecně vzdušný, překvapivě velký a nabídne i příjemnou řadící páku s kratším chodem rovněž převzatou z většího sourozence.

Podtrženo, sečteno, i20 N má čísla a data na to, aby správnému řidiči pořádně učarovala. A jaká je tedy realita?

Auto je v jízdě zkrátka znovu trefou do černého. Při nastartování je cítit, že pod kapotou je čtyřválec, protože chod motoru je od začátku klidný a jen mírné dunění od výfuku značí, že se jedná o sportovní vůz. Sympatický je pro mě ale počáteční projev vozu v běžných jízdních režimech jako je Eco nebo Normal.

Na světě jsou auta, která nechceme, která chceme a která potřebujeme. Nový Hyundai i20 N bych řadil do té poslední kategorie. Po stránce jízdy a designu se mu prakticky nedá nic vytknout a přesně splňuje to, co po něm jeho výrobce i řidič chtějí.