Test Hondy Jazz: Městský přeborník

Na první pohled není Honda Jazz auto, z nějž by mělo srdce motoristického nadšence plesat. Malá krabička do města, v níž se sedí vysoko a jejíž přední kola pohání pouze 109 koní, navíc z hybridního ústrojí. Jenže, jak jsem okusil už před několika měsíci při prvním velmi krátkém seznámení, zdání může klamat.

Jako první si všimnete poměrně vysoko posazené sedačky; to kvůli nádrži, která našla místo právě pod předními místy. Hned poté úžasného výhledu, který zpoza volantu máte. Totiž, nová konstrukce A-sloupků umožnila mít ty u skla tenoučké, a až ty u dveří tlusté.

Nový infotainment jsem nakousl už víckrát. Systém je stejný, jako v elektromobilu „e“ , jen tady má pouze jeden displej. V každém případě, oproti starším hondám je to obrovský skok kupředu. Je sice pořád složitější, než bych si představoval, ale zlepšení je ohromné, a také reakce displeje na dotyky jsou rychlejší.

A hlavně, zadní lavici se systémem zvaným Magic Seats. V podstatě jde o to, že jelikož je nádrž pod předními, nikoliv zadními sedadly, můžete sedáky těch zadních zvednout nahoru a něco tu přepravovat, příp. sklopit celé sedačky do roviny s podlahou kufru.

Konečně se dávám do pohybu a vzpomínám si na první seznámení, kdy mě svou pružností v nízkých rychlostech jazz vážně překvapil. Totiž, jeho hybridní pohonné ústrojí funguje v drtivé většině jízdních situací tak, že spalovací motor vyrábí elektřinu, zatímco kola pohání elektromotor právě spotřebováváním vyrobené elektřiny.

To znamená, že jazz ve městě jezdí jako elektromobil – v nízkých rychlostech má spoustu síly díky charakteristice výkonové křivky elektromotoru, která začíná na maximu v nulových otáčkách.

Na papíře to zní všelijak, ale ve skutečnosti městského a příměstského provozu to funguje víc než dobře. Navíc s úžasnou spotřebou – prvních pár desítek kilometrů jsem urazil výhradně ve městě s průměrem 4,3 l/100 km.

Na první pohled by neznalý neřekl, že pod kapotou je něco nestandardně.

Problém nastává, když chci prudce zrychlovat. Zašlápnu pedál plynu do podlahy, ovšem baterie pravděpodobně nedokáže okamžitě vydat dostatečné množství energie, abych pořádně zrychlil.

Takže nastává proces. Nejprve se relativně pomalu zvýší otáčky spalovacího motoru, a to docela vysoko, za doprovodu nepříliš příjemného zvuku 1,5l čtyřválce. Až pak se stupňuje zátah elektromotoru… do míry, kterou by člověk čekal od stovky koní.