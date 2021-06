První jízda se Škodou Enyaq Sportline iV: Na detailech záleží

Škoda v posledních letech ráda využívá derivátů svých modelů, stačí se jen podívat, do jakých rolí lze stavět takovou octavii. Rovněž elektrická vlajková loď mladoboleslavské automobilky k něčemu podobnému vybízí.

Bude i jako SUV-kupé či vrcholné RS. Pro ty, co si vystačí se standardními variantami pohonu, ale chtějí mít navíc i přiostřený vzhled s černými prvky, je tu už tradičně verze Sportline.

První jízda s Volkswagenem ID.4: Rodinný parťák do zásuvky

Odlišné jsou i nárazníky. Standardní vůz vpravo má 20palcové disky. Mohl by mít i 21palcové ve stejném designu jako verze Sportline vlevo, ale pro tu je vyhrazeno černé lakování.

Na výběr jsou speciální 20palcová či 21palcová kola. Zatímco design zůstává stejný, disky jsou v případě verze Sportline lakovány do černé místo šedé.

O interiéru enyaqu jinak samozřejmě platí to samé, co jsme již shrnuli po zkušenostech s běžnou variantou . Zaujme prostorností díky velkorysému rozvoru náprav, prakticky řešenému středovému tunelu, celkově zajímavé architektuře a skvělým zpracováním. Jediným materiálem, který se mi na pohled ani omak nelíbí, je madlo na dveřích – což je bohužel část, které si všimnete vždy, když nastoupíte. I tak ale působí hodnotněji a útulněji nejen v rámci škodovek, ale i v přímém srovnání s bratrským Volkswagenem ID.4.

Enyaq mě baví i svým přístupem k multimédiím. Malinký 5,3palcový displej před řidičem úplně stačí, a to díky pokročilému head-up displeji s rozšířenou virtuální realitou, která jako kdyby na silnici pověsila šipky navigace nebo čáry pod autem, podle kterého se orientuje adaptivní tempomat.

Navíc středová obrazovka má až 13 palců, skvělou grafiku, odezvu, moderní on-line funkce a přehledné ovládání. Jen u předprodukčních kusů nejsou vzácností chyby a zamrzávání. Snad se to u sériových kusů po aktualizacích dít nebude.

Obojí si lze objednat i do standardního enyaqu, což dělá z verze Sportline opravdu jen designovou záležitost. Nicméně enyaq s těmito prvky ve srovnání s výchozí variantou zaujme jistějším chováním v zatáčkách, i těch pár milimetrů je znát. Tužší ladění sice činí z enyaqu o něco méně houpavý vůz, na druhou stranu určité typy nerovností, především při zatížení v zatáčkách, zvládá opět s o něco větším přehledem.

V kombinaci s progresivním řízením dostanete o špetku agilnější a obratnější enyaq, jakkoli jsou změny velmi malé. Což je ve výsledku dobře, protože tuhé základy platformy MEB dovolují enyaqu vyniknout skvěle nastavenému odpružení nezávisle na konfiguraci. Je to pohodlné a zároveň jisté auto, které naruší klid na palubě jen na velkých a ostrých nerovnostech, kde už se těžká 21palcová kola ozvou stále vcelku přijatelným dupnutím.

Při jízdě s enyaqem byste možná čekali onen typický kopanec do zad, když prudce sešlápnete akcelerátor. Posádka kvílí a řidič se poťouchle usmívá, ukazují virální videa z interiérů vozů Tesla a dalších. I na poměry slabších elektromobilů se ale enyaq chová plynuleji, co se zrychlování týká. A verze s pohonem všech kol na tom příliš nemění. Akcelerace je výraznější a více než dostatečná, ale k opravdové dominanci v provozu bude sloužit spíše chystaná varianta RS s výkonem 225 kW.

Přesto rozhodně varianta s předním elektromotorem není do počtu. Ba naopak, zástupci automobilky předpovídají, že bude tvořit polovinu prodaných enyaqů. Zákazníci, kteří se takto rozhodnou, získají objektivně podstatně lepší trakci při rozjezdu nejen na kluzkém povrchu. Je znát, že elektronika nemusí tolik zasahovat a výsledkem je elegantnější odpich z místa.

To vše dává jen více vítaných alternativ do portfolia velice povedeného modelu, se kterým se Škoda vrhla do nové éry.