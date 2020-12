První jízda s novým Hyundai Tucson: Ze spotřebiče lvem salónů

Nové vydání narostlo, co se sebevědomí a postavení na trhu týče, milimetry navíc ale naměříte i fakticky. Stále se řadí do třídy C-SUV, vedle Peugeotu 3008 nebo třeba Škody Karoq.

Přál bych si, aby se tucson uměl v komfortním módu více uvolnit. Velkých ran do dorazů se většinou nedočkáte, auto neplave v uložení ani „nezakopává”, ale vibrace z ostrých nerovností se přenášejí do karoserie a interiéru. Nedočkáte se ani občasného zhoupnutí, které by navodilo větší pocit komfortu. Chápu, že jde o tradiční boj se stabilitou vysokého vozu, ovšem o něco měkčí nastavení by tucsonu slušelo více.