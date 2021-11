Dvojtest Škody Octavia s motorizacemi mimo hlavní proud: základ a elektrifikovaná budoucnost

A taky dostatek místa. To poslední, na co by si běžný Evropan potřeboval v octavii stěžovat, je nedostatek prostoru. Všude je ho spousta – na předních místech, vzadu i v kufru. Ten je, jak je ostatně u tohoto modelu Škody dlouhodobě zvykem, propastí rozměrů nedozírných. Tak, jak se to českému zákazníkovi líbí.