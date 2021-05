Test modernizovaného Volkswagenu Tiguan: Komfortní dříč se špičkovými světlomety

Dvouspojková převodovka DSG dostala při modernizaci nový software, který spravil největší chybu minulé iterace – asistent pro rozjezd do kopce, který podrží brzdu, funguje i na zpátečku. Takže už není třeba levou nohou držet brzdu, když couváte do kopce a kvůli překážce vpředu potřebujete být přesní.

Řazení je hladké, ba neznatelné, rozjezdy jsou příjemné – ale nesmíte po nich chtít, aby byly rychlé, což je ostatně u současné produkce koncernu VW běžné, mám-li v rukou kombinaci TDI a DSG. Když při rozjezdu přidám hodně plynu, abych se rozjel rychle, elektronice trvá dlouho, než to dovolí. Snad kvůli emisím, to není podstatné – vystartovat do proudu aut je kvůli tomu trochu problém a není úplně snadné to předvídat.