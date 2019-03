Marek Bednář, Novinky

O sestrojení létajícího auta se pokouší řada firem - na Slovensku to je AeroMobil a v Nizozemsku se vyrábí vírník PAL-V Liberty. Podle Goodyearu ale v budoucnosti létající auta nebudou potřebovat vrtule. Budou jim stačit kola, která se budou umět proměnit ve vrtuli.

Koncept tohoto zařízení je novinkou gumárenského giganta Goodyear pro letošní ženevský autosalon. Jmenuje se Goodyear Aero a na každém autě jsou čtyři kusy.

Koncept Goodyear Aero na ženevském autosalonu 2019

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Dokud jedete po silnici, je to bezvzduchová pneumatika; váhu auta nedrží tlak vzduchu, nýbrž žebra v konstrukci pneumatiky. Chcete-li vzlétnout, dvě z kol se otočí o 90° do vodorovné polohy.

Pomocí oněch žeber, která fungují jako listy vrtule, vyrobí potřebný vztlak k tomu, aby se mohla otočit i zbývající dvě kola. A pak již stroji nic nebrání vzlétnout jako dron.

Koncept Goodyear Aero

FOTO: Goodyear

Že to je sci-fi? Ale samozřejmě, podívejte se na video - budovy v něm vypadají jako ze Star Wars. Goodyear letos získává pomyslná prvenství v tom, kdo na ženevském autosalonu hledí nejdál do budoucnosti a čí nápad je co do realizace za našich životů nejméně pravděpodobný.

Přesto je neskonale elegantní, jak elektrická, autonomní a létající kapsle zvedne dvě nožky jako pes, dokonce za jízdy, a vznese se do vzduchu.