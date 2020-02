Nový Hyundai i20: Křiklavá světla a elektrifikace

Uniklé fotografie nelhaly - nový Hyundai i20 je opravdu designově velmi výrazný. Automobilka to nazývá „Sensuous Sportiness”, česky „smyslná sportovnost”, a výsledkem je, že zejména zezadu si novou i20 s ničím nespletete.

Výrazná je zejména červená linka na zádi, ovšem s koncovými lampami celá nesvítí; přeci jen je i20 pořád levné městské auto. I tak ale je možné si do interiéru objednat ambientní osvětlení, věc běžně vyhrazenou mnohem dražším vozům.

Poháněna jsou samozřejmě přední kola, a to standardně šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovou dvouspojkou. Hyundai nabídne ale i „inteligentní manuální převodovku”, která „odpojí motor od převodovky”, když řidič uvolní plyn.

Podle automobilky to má pomoci snížit spotřebu paliva. Na první pohled to ale vypadá jako ekvivalent vyšlápnutí spojky či vyřazení rychlosti. To znamená, že pokud hybridní systém nevypne spalovací motor, ten bude muset vstřikovat nějaké palivo, aby se udržel v chodu.