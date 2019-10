Základní cviky z crossFitu, které posílí celé tělo a lze je cvičit i doma

Součástí CrossFit cvičení je i tzv. WOD (Workout of the Day) neboli intenzivní cvičení složené z cviků s určitým cílem. Např. člověk musí cvičit několik cviků v přesně daném počtu opakování, a to při dodržování správné techniky, v co nejrychlejším čase či v přesně daném časovém rámci apod. Jedinci pak mají možnost měřit své pokroky.