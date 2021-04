Výmluvy, kvůli kterým odkládáme cvičení aneb Pádný důvod, proč s nimi přestat

Nejnovější výzkum mezinárodního týmu vědců pod vedením Glasgow Caledonian University (GCU) zjistil, že pravidelné cvičení v rozsahu 150 minut týdně má obrovský pozitivní dopad na imunitu. Výrazně snižuje riziko úmrtí na různé infekční nemoci, a to včetně covidu (o 37 %).

Nebezpečí nákazy infekčními chorobami pak klesá o 31 %, podle zjištění odborníků pravidelný pohyb dokonce zvyšuje účinnost vakcín, a to až o 40 %. Že kromě toho cvičení snižuje riziko propuknutí mnoha dalších chorob, jako je cukrovka, srdeční choroby, některé druhy rakoviny nebo deprese, je nádavkem ke zdravotní situaci současnosti.

Profesor Sebastien Chastin z GCU, vedoucí studie, k tomu pro server Independent řekl: „Nemusíte vůbec chodit do posilovny či fitness centra. Tanec v obývacím pokoji, procházka nebo běh venku jsou totiž stejně efektivní. Jednoduchá informace, proč zůstat aktivní.”

„Všichni máme své výmluvy, proč necvičit. Pokud se ale naučíme vytvářet dobré návyky, máme větší pravděpodobnost, že se nám podaří je přemoci. Důležité ale je být realista – není třeba cvičit náročné sestavy několikrát týdně. Začněte pomalu, připravte si plán a nezapomeňte, jak dobře se po cvičení cítíte. A pokud vynecháte trénink, netrestejte se. Vraťte se zpátky k malým krokům a pokračujte ke splnění cílů,” dodává k tomu trenér Alastair Crew.

Jaké výmluvy jsou obecně nejčastější a jak je změnit?

Jsem příliš unavená/ý

Nejčastější výmluvou, proč není člověk schopen si jít zacvičit, je obecně únava. Každý jedinec byl někdy vyčerpaný po pracovním dni, představa převlékání do sportovního a trocha pocení tak vypadá jako příliš velká výzva. A to i navzdory faktu, že podle studií pravidelné cvičení zvyšuje hladinu energie, naopak únavu snižuje, a to až o 65 %.

Jak to změnit: Zkuste si jednoduše vybrat jinou dobu, kdy budete méně unavení. Co takhle vstát dříve a zacvičit si ráno? Nebo třeba jít běhat během polední pauzy? Dalším způsobem, jak přemoci únavu, je cvičení s kamarádem. Je to zábava, navíc podle zjištění danou výmluvu užijete mnohem méně, abyste dotyčného nezklamali.

Nemám čas

Ano, všichni jsme zaneprázdněni, ale vše je o prioritách. Pokud budete opravdu chtít, čas si uděláte.

Jak to změnit: Pamatujte, že jakýkoli pohyb je lepší než žádný. Když si na začátku zvládnete vyhradit 10 minut třeba pro běh na zahradě, bude to skvělé. Druhý den to zopakujte a třeba i pár minut přidejte.

Výmluva nejsou ani děti. I s kočárkem lze běhat po parku, větší děti s vámi mohou cvičit doma. Neuděláte toho tolik jako o samotě, ale opět platí – lepší něco než nic.

Cvičení je nuda

Ano, cvičení může být monotónní a nudné, obzvlášť pokud budete dělat stále to samé.

Jak to změnit: Nikdo neříká, že musíte dělat něco, co vás nebaví a je stále stejné. Pokud nechcete běhat, plavat nebo něco podobného, změňte to. Pokud to půjde, zajdete do tělocvičny, pokud ne, cvičte si doma po svém. I venku se jde hýbat zdravěji – místo jízdy výtahem choďte po schodech, jezděte do práce na kole a podobně. Existuje celá řada věcí, díky kterým se budete v životě více hýbat.

Nemám na to

Zdravý pohyb by nikdy neměl být o penězích. Nikdo netvrdí, že správný pohyb vám zaručí jen drahé členství v nóbl tělocvičně.

Jak to změnit: Kromě mnoha negativ současná pandemie přinesla i něco pozitivního. Řadu věcí lze provozovat online, a to i pod dozorem profesionálů.

Na internetu najdete řadu videí, od těch nejjednodušších sestav až po ty, při kterých se řádně zapotíte.

Mám zranění

Ano, jsou zranění, kvůli kterým je lepší dočasně necvičit. Je ale také pravda, že jen málokteré zranění je tak závažné, abyste kvůli němu nemohli procvičovat žádnou část těla.

Jak to změnit: Zlobí vás bolavé koleno nebo natažený sval? Je to nepříjemné, ale to neznamená, že nemůže dočasně třeba posilovat ruce, břicho nebo cokoli dalšího „nezraněného“. Rovněž existují i specifická cvičení po různých úrazech. V takovém případě je ale lepší se nejdříve poradit s lékařem.

Nechce se mi

Výmluva, která se skrývá za mnohými/všemi zmíněnými. Vše záleží jen a jen na vás a na tom, jestli chcete být více v pohodě a zdravější.

Jak to změnit: Zdraví, kondice a hubnutí nepřicházejí snadno a rychle. Abyste podpořili svou snahu, vytvořte si tabulku s různými hodnotami (váha, četnost cvičení...) a nalepte ji někam, kde ji uvidí rodina. Pocit, že někdo pozoruje, jak se snažíte, bývá dobrou motivací.