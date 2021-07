Vložky a tampony nejsou jediné řešení při menstruaci

Ani investice do mnou testovaných výrobků není úplně jednorázová. Doba jejich opotřebení a nutnosti výměny za nové je ale nesrovnatelně delší - podle typu několik měsíců (houbičky) nebo let (kalhotky a kalíšky).

Po chvíli jsem cítila mírný tlak do všech stran, nic horšího, než jak to bývá u obyčejného tamponu. Po pěti hodinách jsem se vzbudila a podle kontrolní vložky bylo vše v pořádku.

Také s touto houbou by měl být možný pohlavní styk, nicméně osobně si to moc nedokážu představit, záleží ale na individuálních pocitech. I plavání je údajně možné, nicméně je nutné jít do vody s čistou a čerstvě zavedenou pomůckou.

Kalíšek uvnitř necítíte. Díky podtlaku, který vytvoří, se nemusíte bát, že by vyklouzl nebo protekl. Jediné, co je trošku ošemetné, je manipulace s krví při jeho vyndávání. Vyplatí se opatrnost. Ale grif získáte velice rychle.

Klasický tvar kalíšku nedovoluje pohlavní styk během menstruace, resp. prakticky by to asi šlo, ale nebylo by to pohodlné. Proto jsem zkusila ještě plochý menstruační kalíšek (Ziggy cup), který měl styk umožňovat. Měla jsem ovšem problém ho řádně nasadit.