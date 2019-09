Vaping neboli kouření e-cigaret dočasně ovlivňuje funkci krevních cév u zdravých lidí

V poslední době ve světě přibývá kolapsů mladých lidí v důsledku vapingu neboli kouření elektronických cigaret. Lékaři si doposud nedokázali vysvětlit, proč se tomu děje, jelikož právě vaping by měl být z pohledu zdraví nejméně rizikový. Vědci se tudíž snažili zjistit, co se během vapování v těle děje a co konkrétně může za zdravotní potíže některých kuřáků.