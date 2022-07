V kolika letech je pití alkoholu nejnebezpečnější? Budete překvapeni

Konzumace alkoholu nepřináší žádné výhody, naopak představuje značná zdravotní rizika pro lidi do 40 let, uvádí hlavní nová studie.

Výsledky studie uvádějí, že pití více než ekvivalentu jednoho piva denně by mohlo zvýšit zdravotní rizika zejména pro muže.

Muži by podle výzkumu neměli překročit hladinu 0,136 nápoje denně, zatímco ženy ve stejném věkovém rozmezí by neměly překročit 0,273 – přibližně čtvrtinu standardního nápoje denně, uvedli vědci.

„Naše poselství je jednoduché. Mladí lidé by neměli pít alkohol vůbec . Starší lidé sice mohou z alkoholických nápojů profitovat, ale pouze omezeně,“ říká Emmanuela Gakidouová, profesorka zdravotní metriky na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity pro Huffington Post.

Dospělí starší 40 let bez jakéhokoliv zdravotního problému by mohli mít určité výhody z pití alkoholu, jako je snížené riziko postihnutím mrtvice, cukrovkou či riziko srdeční ischemické choroby. Bezpečná míra konzumace je přitom pro skupinu lidí ve věku 40-64 let od poloviny sklenice až po téměř dvě celé sklenice standardního alkoholického nápoje denně (pivo, víno).