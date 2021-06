V boji proti rakovině prsu bude na Bulovce pomáhat umělá inteligence

„Nejčastěji diagnostikujeme nádory do jednoho centimetru. Je důležité, aby neměly ještě invazivní růst a neprorůstaly do okolí. V takovém případě je prognóza skvělá, pětileté přežití u těchto žen je téměř stoprocentní,“ řekla Novinkám vedoucí lékařka mamografického centra ve Fakultní nemocnici Bulovka Lívia Večeřová, podle které se daří takto malé nádory odhalit především díky pravidelným preventivním prohlídkám.

Druhý lékař by měl být ještě zkušenější a měl by postřehnout to, co nevidí první. „Tím se eliminují chyby z nepozornosti,” dodala.