Toužíte zhubnout? Pak zapomeňte na nápoje a pochoutky s umělými sladidly

Podle nejnovější vědecké studie zveřejněné v magazínu JAMA Network Open to ale není vůbec správný krok. A to především kvůli tomu, že po jejich konzumaci dochází k větší chuti k jídlu, lidé pak často zkonzumují víc, než když si dopřejí jako sladidlo klasický cukr. Nejmarkantnější je to přitom u obézních jedinců a žen.