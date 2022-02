Tolerovat dlouhodobě kouř ze sousedova komína se nemusí vyplatit

Život v rodinném domě má celou řadu výhod, a to především v letních teplých dnech. Od prvních chladných dnů ale mohou začít převažovat okamžiky, kdy by se člověk nejraději přestěhoval, a to zejména bydlí-li ve starší zástavbě, kde stále spousta sousedů topí v kamnech. Pach a prach bohužel nezpůsobují jen nepříjemné okamžiky, mohou velmi vážně ohrozit i vaše zdraví.