Snažila se zhubnout, ale stále se jí to nedařilo v oblasti břicha. Pomohla až liposukce

Po operaci pociťovala Šárka mírnou bolest, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet. Doma místa zákroku ještě po dobu pěti týdnů stahovala elastickou bandáží a dodržovala klidový režim. Když poté své nové břicho poprvé uviděla, byla nadšená!

„Myslím si, že my, ženy, bychom neměly zapomínat samy na sebe. A všem, které potřebují ke změně popostrčit, bych chtěla vzkázat, aby se nebály a odhodlaly se. Opravdu to stojí za to. Každá přece chceme mít své vysněné tělo. Já sama o dalším zákroku do budoucna určitě uvažuji a už teď vím, že Medicom Clinic bude opět jasná volba,“ pochvaluje si své rozhodnutí Šárka.