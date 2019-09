Recepty s populárními fermentovanými potravinami

Nakrájejte mrkev na malé hranolky. Řapíkatý celer, feferonky a česnek nakrájejte na kolečka. Červené a čínské zelí nakrájejte po šířce na plátky. Vše smíchejte a natlačte do zavařovacích sklenic, naplňte je zeleninou jen do půlky. Poté do 3/4 sklenice dolijte nálev. Nechte 5 až 8 dní kvasit.