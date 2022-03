Recepty na zdravé a chutné pomazánky

Málokterá potravina dokáže lidi tak rozdělit na dva nesmiřitelné tábory jako červená řepa. Zelenina plná železa a celé řady prospěšných látek. Jedni na ni nedají dopustit, druzí zase mají pocit, že ji ani nemohou vložit do úst. A přitom je to možná jenom proto, že ještě neochutnali žádný recept, který by byl tak lahodný jako tato pomazánka.