Recepty na pravé italské těstoviny

Náplň: Na másle orestujte nakrájenou cibulku, přidejte česnek a maso, sůl, nastrouhaný oříšek, mírně podlijte a duste asi dvacet minut (maso by mělo zůstat bez tekutiny).

Těsto rozválejte, rozkrájejte na čtverečky, na každý položte náplň, okraje potřete rozšlehaným vajíčkem a uzavřete do válečků, okraje dobře stiskněte k sobě.

Válečky pak ještě stočte do prstýnků, do tvaru tortellin. Vkládejte je do vroucí osolené vody a vařte asi 3 minuty, když vyplavou, sceďte je.