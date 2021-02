Recepty na polévky, které v zimě přijdou vhod

Většina profi i amatérských kuchařů na veřejnosti opakuje tisíckrát omleté klišé: „Bujonová kostka? Fuj!“ Mám podezření, že řada z nich kostky tajně používá. Co je na nich tak špatného? Ano, obsahují nezdravý glutamát, pokud to ale nepřeháníte, tak vám v malém množství jednou za čas neublíží. Přitom nic jiného nedodá polévce pátou chuť – umami. Já osobně tuhle přísadu do polévek přidávám a hlásím se k tomu!