Prošla si peklem. Začalo to sexuálním obtěžováním, poté smrtí partnera a skončilo rakovinou

Svůj životní příběh se Eva rozhodla sdílet s veřejností poté, co byla dva měsíce hospitalizovaná v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Tam se ocitla po sebevraždě svého přítele, kdy se psychicky složila a přemýšlela také o sebevraždě. Nemohla ale opustit své děti, a tak vyhledala odbornou pomoc.

V Bohnicích jí lékaři diagnostikovali smíšenou úzkostně depresivní poruchu a panické ataky. Frekvence atak se snížila poté, co byla schopna o svých traumatech hovořit s psychiatrem, naučila se je i lépe ovládat.

„Nemluvilo se o tom, bylo to tabu, dělalo se, jako by se nic nestalo,“ svěřila se Eva Novinkám s tím, že je se svou rodinou v minimálním kontaktu.

O sebevraždu se pokusila poprvé ve třinácti letech. Ve škole se bodala do břicha trojúhelníkem a křičela, že chce umřít. Poté přišlo na řadu sebepoškozování.

Od té doby, co mladá žena odešla od rodičů do rodiny svého tehdejšího manžela, se kterým se po letech rozvedla, protože manželství prostě přestalo klapat, kontaktovala svou matku pouze jednou, a to ve chvíli, kdy měla pocit, že ji potřebuje. Když totiž našla svého nového partnera oběšeného, nevěděla, na koho se se svými pocity obrátit. Ale slova útěchy se nedostavila.