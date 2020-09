Proč nás bolí hlava a co s tím

„ Sekundární bolesti hlavy jsou pak naopak příznakem například mechanického poranění hlavy, tumoru nebo organického onemocnění uvnitř či vně hlavy. Řadí se do nich i bolesti hlavy podmíněné metabolickou poruchou či podáním i odnětím některé látky,“ doplňuje Rudolf Kotas s tím, že se jedná o náhlé, velmi silné bolesti po úrazu hlavy, nově vzniklé bolesti po 50. roce věku, progresivně narůstající bolesti, nově vzniklé bolesti u pacientů s onkologickým onemocněním.

„ Primární nesouvisejí s nějakým onemocněním, v jehož důsledku by se objevily. Není u nich přítomna žádná stopa po úrazu, tumor nebo organické postižení.“ Jde o opakující se bolesti, jež mají charakteristický a „relativně stereotypní“ průběh.

Záchvat přichází často v periodách, většinou do jedné poloviny hlavy, někdy ho provází nevolnost, světloplachost a další příznaky.

Co pomůže: Migrénu lze dle doporučení IKEM řešit celoživotním dodržováním správné životosprávy (omezení dusitanů, dráždivých jídel a umělých sladidel), tím se lze vyhnout až 75 procentům záchvatů. Migrény je ale třeba vždy konzultovat s lékařem, zejména když běžné léky proti bolesti nestačí.

Tenzní bolest hlavy je nejčastějším typem. Trpí jí až osm z deseti lidí a obvykle ji spouští napětí a ztuhlost svalů šíje. Nevíme, jestli a v jaké míře tyto bolesti sužovaly lidi v minulosti, ale dnes jsou dávány do souvislosti se stresem a životním stylem.

Co pomůže: Česká Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache Society) doporučuje jako léčbu probíhajících záchvatů běžné analgetikum, jehož základem je paracetamol nebo kyselina acetylsalicylová, to by mělo být dostačující.