Probouzíte se v noci žízní? Důvodů může být mnoho

Začíná léto, a to znamená spánek v často malých a vyhřátých pokojích, do kterých se celý den opíralo slunce. Nevyhnutelně se tak dostavuje zvýšené pocení, návaly horka a žízeň.

Co když vás ale noční žízeň doprovází nejen v létě, ale po celý rok?

Někteří lidé se snaží před usnutím nepít, aby se vyhnuli nočnímu vstávání na záchod. Právě to může být ale příčina toho, proč se budíte žízní.

Důležité je také vyhnout se jídelníčku, který obsahuje velké množství cukru a soli a alkoholu. To platí zejména u večeře, protože velké množství těchto složek může tělo dehydratovat a přivolat pocity žízně.

Máte doma luxusní matraci z paměťové pěny? Co je možná zázrak pro vaše záda, se může stát nepřítelem pro zbytek těla. „Pěnové matrace vás sice mohou zdánlivě ochladit poprvé, když si do nich lehnete, ale pak vaše tělesné teplo začnou odrážet zpátky k vám,“ říká Lederleová.

Neustálá potřeba pití nemusí ve skutečnosti vůbec souviset s fyzickou žízní. Ačkoliv pro to neexistuje žádná odborná studie, je pravděpodobné, že pokud trpíte úzkostí nebo máte stresové období, vaše tělo si to začne promítat i do spánku a vy se budete častěji budit žízní.