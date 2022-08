Prázdninové pečení s cukrářkou Petrou Burianovou

Smetanu, mléko, škrob, žloutky a vanilku promíchejte a vařte na mírném ohni do velmi husté kaše.

Hmotu přendejte do misky, zakryjte a nechte vychladnout.

Těsto rozválejte, přeneste do formy a ořízněte okraje. Ty pak zformujte do koule a zabalené odložte do mrazničky.