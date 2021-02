Práce z postele může rozhodit váš spánek i milostný život

Neustálé šero, zima, ale i strach z koronaviru. To všechno jsou důvody, proč nám práce z postele může často připadat jako dobrý nápad. Pokud navíc nemáte ve svém bytě místa nazbyt, může být ložnice jediným místem, kde vás neruší děti nebo drahá polovička, která má rovněž home office.

V případě, že je pro vás práce z postele jediným možným řešením, snažte se alespoň v průběhu dne chodit ven. I když je totiž zataženo, tak je venku desetkrát více světla než v interiéru. Pokud jste navíc byli zvyklí do práce dojíždět, je velmi pravděpodobné, že změna režimu má velký vliv na vaši bdělost i spánek.

To potvrzuje i nedávná studie, podle které lidem, kteří pracovali v kanceláři a měli dostatečný přísun denního světla (zejména ráno), trvalo usnout v průměru pouhých 18 minut.

„Být celý den ve stejném prostoru se stejnou osobou je v rozporu s tisíci let evoluce, buďte k sobě proto laskaví,“ říká sexuální terapeutka Kate Moyleová pro Guardian.

„Mnoho lidí v současnosti bojuje se vzájemnou touhou. Když už mají sex, tak to stojí za to. Dokopat se k tomu je ale stojí velké úsilí. Důvodem je nedostatek odděleného prostoru i času, během kterého by se lidé začali na svůj protějšek těšit,“ říká Moyleová.