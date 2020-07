Phubbing? Velká hrozba současných vztahů

„Lidé dnes se svými mobily spí, večeří, pracují, tráví na nich volný čas. Jedná se skoro o plnohodnotný vztah. Je pak těžké vést další vztah s ‚reálným‘ člověkem, který ve srovnání s mobilem není vždy tak pohotový, plný novinek, zajímavých informací, a navíc nejde jednoduše ovládat tlačítky,“ upozorňuje vztahová terapeutka Lenka Matoušová ze Servisu vztahů, který patří pod obecně prospěšnou společnost Women for Women.

Jak ukázal britský průzkum YouGov survey, až třetina lidí má problém s časem, který tráví jejich protějšky na mobilu. Mezi lidmi ve věku 25 až 35 let je to dokonce až 54 % všech dotázaných, kteří vnímají, že jim mobilní technologie narušují jejich romantický vztah. I podle právníků vzrostl počet rozvodů právě z důvodu až chronického používání mobilu jedním z partnerů.

„Moderní technologie se vyvinuly a zasáhly nám do života velmi rychle. Téměř všichni se s nimi rychle sžili, aniž by si ale uvědomili, jaká rizika to může mít,” potvrzuje Michelle Drouinová, vývojová psycholožka na Indiana University a Purdue University v americkém Fort Wayne.