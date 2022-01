Pět bezduchých návyků, které nás činí podrážděnější

Pocit hladu a špatná nálada jdou ruku v ruce. Při nízké hladině cukru v krvi se totiž spustí celá kaskáda hormonů včetně kortizolu, který je spojován se stresem. „Nedostatek energie způsobuje to, že se cítíme podráždění, unavení, pomalí a otrávení. Navíc máme menší toleranci k věcem, které se dějí kolem nás,“ říká psychoterapeutka Heather Kentová.

Poslední hodiny před spánkem by měly zklidnit vaše tělo i mysl. Pro mnoho lidí se ale tato doba nese ve znamení sledování seriálů, které jim doslova nedají spát.

„Některé pořady, a to zejména reality show, mohou způsobit podrážděnou, až depresivní náladu. Rozptylování se televizí navíc způsobuje, že zůstáváme vzhůru déle a pak máme před sebou jen pár hodin spánku, vinou kterých jsme následující den nepoužitelní,“ říká Kentová.

„Pokud je to alespoň trochu možné, zařaďte do svého dne alespoň krátkou procházku na denním světle,“ doporučuje psychoterapeutka Susan Zinnová.

Lidé kontrolují svůj telefon v průměru padesátkrát denně, a člověku může trvat až 20 minut, než se znovu plně soustředí na úkol, jenž vykonával. To může vést k problémům s time managementem a pocitu přetížení, což opět může vést k podrážděnosti.

„Poté, co znovu upadneme do začarovaného kruhu notifikací, si často vyčítáme, že se zbytečně rozptylujeme a ztrácíme čas, což vede k frustraci a pocitu zklamání,“ říká Zinnová. Nejjednodušším, ale také nejtěžším řešením je odsunout telefon do jiné místnosti nebo vypnutí notifikací.