Od bolesti zad i výhřezu ploténky může pomoci Smíškovo cvičení

„Je několik možností, jak bolesti zad léčit. Ne vždy je to řešitelné, někdy to končí operací. Řekl bych ale, že v 90 procentech se to dá odcvičit,” dodal fyzioterapeut.

„Je to metoda, která, když to řeknu zjednodušeně, řeší korekci naší chůze a pohybu. V podstatě od šesti let, kdy nás posadí do lavice ve škole, tak sedíme. Začneme přetěžovat určitou část stabilizace těla, zkrátí se nám ohýbače kyčle, dojde k tomu, že se nám sklopí pánev dolů či se vyvalí břicho a prohneme se,“ vysvětlil Trávník.