Oblíbené CBD oleje a jejich využití v kosmetice, jídelníčku či doplňcích stravy

Foto: Zleva nahoře: 1. Konopný táta Konopná mast čistá - první česká konopná mast s certifikátem obsahu účinného CBD. Na akné, ekzém, lupénku, popraskanou pokožku, 290 Kč; 2. Konopný táta Konopná mast s kostivalem - podporuje hojivé procesy. Na bércové vředy, proleženiny, klouby i křečové žíly a také na popáleniny i odřeniny či pohmožděniny, 290 Kč; 3. Be Lovely CBD Sůl do koupele - obsahují uklidňující směs epsomské a mořské soli spolu s jedinečnou kombinací levandule, máty, eukalyptového oleje a CBD. Speciálně formulována pro zklidnění těla a mysli, belovelycbd.cz 350 Kč, 4. CbdMD CBD pleťové sérum - dodává pokožce potřebnou výživu a zároveň posiluje její přirozenou ochrannou bariéru. Vedle konopných extraktů totiž obsahuje výtažky z dalších 24 rostlin a také vitamín E, cbd-md.cz 1990 Kč; 5. Cannor Hydrofilní odličovací olej s CBD a okurkou - jedním tahem rozpustí veškeré nečistoty včetně voděodolné řasenky, přitom dokonale zregeneruje, vyživí a zhydratuje pleť do hloubky, 599 Kč 6. Essenté Premium hydratační krém - je intenzivní hydratační krém s obsahem kanabidiolů (CBD), zvyšuje pevnost a pružnost pleti, napomáhá regeneraci, viditelně zlepšuje strukturu pokožky a zmírňuje kožní problémy, 980 Kč; 7. MediCare CBD Psorican krém - zklidňuje pokožku se sklonem k přesušení, začervenání a praskání a zmírňuje nepříjemné projevy v důsledku onemocnění. Dokáže potlačit tvorbu šupin a tlumí nepříjemné svědění, SynCare za 383 Kč; 8. Nivea Pěna na holení Sensitive Pro Ultra-Calming - obsahuje 100% organický konopný olej a vitamín E, díky kterým je i po holení pleť zklidněná, vyživená a hydratovaná, 110 Kč