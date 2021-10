Nevejdete se do džín, které jste nosili v jednadvaceti? Pak vám hrozí vyšší riziko cukrovky

Při onemocnění cukrovkou 2. typu sehrává velmi důležitou roli životní styl a podle nejnovějšího výzkumu i obvod pasu, a tedy tuku uloženého v této partii. Pokud je obvod vašeho pasu vyšší, než tomu bylo ve vašich jednadvaceti letech, pak je nejvyšší čas zhubnout. Od uvedeného věku by se podle odborníků neměl zvyšovat.

Ideální způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet si džíny, které jste nosili ve svých jednadvaceti. Když vám stále padnou, pak můžete být v pohodě, ale pokud jsou vám extrémně malé, je nejvyšší čas s tím něco dělat.

„Pokud se nemůžete dostat do kalhot, které jste nosili v 21 letech, pak zřejmě máte v těle příliš mnoho tuku a jste tak vystaveni riziku cukrovky 2. typu. A to i v okamžiku, kdy oficiálně nemáte nadváhu,” vysvětluje pro Daily Mail profesor Roy Taylor z univerzity v Newcastlu.

Chcete-li se tak vyhnout onemocnění cukrovkou 2. typu, pak hleďte na obvod svého pasu, a to i v okamžiku, kdy je vaše váha naprosto v pořádku.

Trpíte-li již cukrovkou 2. typu, pak se pokuste zhubnout 10–15 procent své tělesné hmotnosti. Jak ukázaly již dřívější výzkumy, přesně takový úbytek váhy vám může pomoci toto onemocnění zvrátit. Je to dáno tím, že v játrech a slinivce břišní se významně sníží úroveň tuku, čímž dochází k obnově produkce inzulínu ve slinivce.

„Pokud lidé onemocní cukrovkou 2. typu, tak přestože nemají oficiálně nadváhu, měli by také zkusit nejprve zhubnout, než začnou být léčeni léky či inzulínem,” dodává.

Přebytečný tuk se za normálních okolností ukládá do podkoží, když se ale tyto zásobníky naplní nebo se stanou nefunkčními, přebytečný tuk se rozlije do krevního oběhu a než se uloží v játrech, je exportován lipoproteiny do jiných tkání.