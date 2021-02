Několik výživových tipů pro snížení vaší uhlíkové stopy

Pokud tedy chcete snížit svou uhlíkovou stopu, začněte tím, že přestanete plýtvat potravinami. Naučte se lépe plánovat jídelníček, potraviny správně skladovat a třeba i vakuovat, aby se jejich trvanlivost prodloužila, nebo kupujte skutečně jen to, co potřebujete a okamžitě využijete.

Ekologické zemědělství, recyklace dešťové vody a kompostování, to je to nejlepší, co pro svou planetu můžete udělat.

Jsou to zcela jednoduché počty, čím více toho sníte, tím větší uhlíkovou stopu zanecháte. To ale neznamená, že přestanete jíst. Jen se zkuste přestat přejídat a svému tělu tak dopřávat jen to, co skutečně potřebuje.