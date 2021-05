Nejčastější dotazy ohledně menstruace

Průměrná žena menstruuje za svůj život zhruba 500krát. Pro mnohé rozhodně nejde o zábavné období, se kterým se navíc musí měsíc co měsíc vypořádat, o to víc, pokud budou stále existovat určitá tabu.

„Ženy často nevědí, že je to jejich případ, stanovení diagnózy tak může trvat i řadu let, zejména u endometriózy. Často se vyskytuje v rodinách. Pokud má žena bolestivou menstruaci, mnohdy se ukáže, že endometriózou, která za tím stojí, trpěly třeba i sestra či matka.“

Co způsobuje nadýmání během menstruace a jak se s ním vypořádat

Co způsobuje nadýmání během menstruace a jak se s ním vypořádat Zdraví

„Existuje celá řada věcí, které mohou ulevit. Některé ženy spoléhají na termo lahve s teplou vodou, které si pokládají na podbřišek. Pomoci může i cvičení, a to nejlépe pravidelné po celý měsíc. A to jak s nízkou intenzitou, tak i to náročnější. Některým ženám také zabírají různé volně prodejné léky na úlevu od menstruační bolesti,“ popisuje lékařka.