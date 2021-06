Nechte si ještě před létem zkontrolovat svá pigmentová znaménka

„Větší riziko ale hrozí i u lidí, kteří mají velké množství tzv. dysplastických kožních névů, potenciálně velmi rizikových pigmentových znamének směrem k vývoji do maligního melanomu. Další rizikovou skupinou jsou lidé, kteří se v průběhu života, především v dětství, na sluníčku opakovaně spálili,“ upozorňuje primář Miroslav Nečas z I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Ze všeho nejdůležitější je pokožku dostatečně chránit před nebezpečnými UV paprsky. To znamená nevystavovat ji přímému působení slunce, a to zejména mezi 11. až 15. hodinou.

Samozřejmostí by dnes už měla být i pravidelná kontrola znamének u dermatologa. Čím dříve lékař rakovinu kůže odhalí, tím lépe je léčitelná. „Pokud si lidé naleznou podezřelé znaménko, mohou se objednat do naší poradny pro pigmentové afekce, která funguje každé úterý od 13 do 15 hodin. Zájemci o prevenci se mohou u nás objednávat na tel. čísle 543 182 799. Je možné také vyšetření digitálním dermatoskopem,“ apeluje primář dermatovenerologické kliniky Nečas.