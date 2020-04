Milovaný a zároveň nenáviděný koriandr

V latinskoamerické, zejména mexické kuchyni se koriandrové lístky často potkávají s avokádem, chutí limety, s papričkami jalapeňos, s fazolemi, krevetami, rybami i masem všeho druhu. Přidávají se do avokádové salsy guacamole i do dušených chilli směsí. K tomu pak patří nachos nebo tortilly, do nichž se k hotové náplni přisypává opět nať koriandru.