Máte rýmu? Pozor na zánět dutin

Praktický lékař nám při tomto nekomplikovaném průběhu doporučí klid v teple, dostatek vhodných tekutin a to, abychom příznaky typu horečky nebo rýmy mírnili běžnými léky.

Klid a léčba příznaků jsou důležité proto, že se infekce může nejen zhoršit, ale i rozšířit do dolních cest dýchacích. Pacientovi pak hrozí zánět průdušek nebo i plic, které musí řešit lékař a jejichž léčba si vyžádá daleko více času.

Akutní rýmu obvykle vyvolá virová infekce, která může přejít v nákazu bakteriální. Poznáme to většinou tak, že hlen, který vysmrkáváme, přestane být vodnatý, zhoustne a změní barvu.

„Dnes je používáme spíš jako záchrannou brzdu, když se stav pacienta nelepší nebo zhoršuje. Na zánět v nosních i vedlejších nosních dutinách, tedy na rinosinusitidu, můžeme totiž použít místně působící kortikoidy ve spreji. Dokážou ho výrazně tlumit, aniž by se vstřebávaly do těla.“

někdy se přidává i otok horního očního víčka i jeho okolí a problémy s pohybem oka nebo otok čela. To obvykle signalizuje, že se zánět šíří dál, mimo vedlejší nosní dutiny. Lékař by měl ale zjistit, jestli příčina těchto potíží nemůže být i jiná než zánět nosu a vedlejších nosních dutin.

„Bez speciálního ORL vybavení to nelze provést přesně. Snadno by došlo ke kontaminaci z jiného místa a kultivace by pak neprokázala skutečného původce zánětu.“