Když se do života vplíží spánková prokrastinace

Spánková terapeutka Tracy Hanniganová věří, že ačkoli důvodů pro to je více, spadají prokrastinující lidé do dvou základních kategorií.

„Jsou lidé, kteří mají potřebu něco ovládnout. To jim nabízí právě oddalování spánku v noci, kdy po nich nikdo jiný nic nepožaduje. A pak jsou to lidé, kteří během dne nevyšetří žádný volný čas jen sami pro sebe. A tak je večer jediná možnost dělat to, co je baví,“ vysvětluje Hanniganová pro Independent.