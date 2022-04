Jednoduchý vzorec, jak zjistit ideální obvod pasu

Pokud jde o naše zdraví, existuje mnoho kouzelných formulí a výpočtů, podle kterých zjistit, jak si stojíme. A právě obvod pasu, který bohužel u řady lidí stále „narůstá“, je jedním z ukazatelů, který v tom pomáhá. Jenže ne všechny výpočty jsou jednoduché, některé dokonce zavádějící. Jak tedy pokud možno co nejjednodušeji zjistit, jak na tom jsme?

Podle zdravotních odborníků se stačí zaměřit na poměr obvodu pasu k tělesné výšce. Pokud bude hodnota pasu značit méně než polovinu výšky, je to v pořádku (při výšce 160 cm tedy obvod méně než 80 centimetrů).

Aktualizované pokyny ohledně pasu a výšky jsou tak podle doktora Paula Chrispa z britského National Institute for Health and Care Excellence „jednoduchým a účinným způsobem“, jak hodnotit své zdraví.

Pro příklad – žena s výškou 162 cm a obvodem pasu 74 cm spadá do kategorie „zdravý poměr“. S obvodem pasu 81 cm už by ale patřila do rizikovější skupiny.