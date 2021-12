Jak tělo volá o pomoc

Nejčastěji jde o nedostatek potřebných látek ve stravě, jídelníček by měl být bohatý na vitaminy skupiny B a minerály, zejména železo a zinek. Nad tím ale často mávneme rukou s tím, že se „to“ zase spraví. Ovšem už fakt, že tělo považuje za nutné „pouštět“ vlasy, protože se mu něčeho nedostává, by nás měl ponouknout k revizi toho, co a jak jíme. Podobné je to i s padáním vlasů v důsledku podvýživy (tou trpí překvapivě mnoho lidí prostě kvůli tomu, že jedí málo pestrou stravu) a stresu – tělo nám dává signál, že takhle to dál nejde a že je na čase změnit životní styl, jinak by mohlo dojít k vážnějším potížím.