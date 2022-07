Jak si i se zmrzlinou v jídelníčku udržet štíhlou postavu

Jakmile se postavíte před mrazicí box a začnete zkoumat složení jednotlivých zmrzlin, zjistíte, že řada z nich neobsahuje o moc víc než vodu v kombinaci s cukrem či levným tukem. I v běžném obchodě však můžete narazit na zmrzlinu s příznivým složením a obsahem zdraví prospěšných látek. Na co přesně se zaměřit?

Právě tyto suroviny by měly být uvedené na prvních místech, naopak cukr až mezi posledními, přičemž čím méně složek zmrzlina obsahuje, tím lépe.

„Z mého pohledu je lepší variantou například zmrzlina z kvalitní smetany než zmrzlina z nějakého polotovaru. Smetana je sice kalorická, ale pokud zmrzlinu započítáte do celkového denního příjmu a vyvážíte to pohybem, není důvod se stresovat tím, že hned přiberete,“ doporučuje trenérka Markéta Brožová z fitness centra pro ženy Contours.

Obsahují-li zmrzliny rostlinné tuky, je vždy dobré hledět i na obal a na něm uvedenou tabulku nutričních hodnot. Pokud podle odborníků z Jíme Jinak zmrzlina obsahuje více nasycených mastných kyselin než nenasycených, pak je lepší se jí úplně vzdát. Je to nejen kalorické, ale také nezdravé.

I tak je ale dobré myslet na to, že ovocné zmrzliny bez obsažených bílkovin zvyšují hladinu cukru v krvi a jakmile začne docházet k jejímu poklesu, jedinec dostane brzy hlad a má tedy i rychlejší potřebu něco dalšího sníst.

Chcete-li zmrzlinu zařadit do svého jídelníčku, vyberte si vhodnou variantu v rozumném množství.

„Nedělejte si v mrazáku zásoby, zbytečně by vás to lákalo. Raději si kupte malé balení. Lépe také uděláte, pokud zvolíte zmrzlinu či nanuk bez polevy, případně se ujistěte, že je poleva z kvalitní čokolády, nikoliv ztuženého tuku,“ doporučuje Burešová a dodává, že obecně platí, že by se člověk neměl přejídat.