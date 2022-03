Jak přestat zajídat negativní emoce

Emoční vypětí na nás má značný vliv. Emoce například dokážou ovlivnit chuť k jídlu, čímž mohou velkou měrou ovlivnit i celkový energetický příjem. To může mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad nejen na hubnutí, ale způsobit i celou řadu dalších potíží, ať už fyzických, či psychických. Mimo to emoční stravování není podloženo opravdovým fyziologickým hladem.

„Podobně reagují i ženy chronicky přetížené a unavené, které cítí, že nároky na ně kladené přesahují jejich fyzické i psychické síly. Obvykle je přitom pronásleduje nutkavý pocit, že musí být výkonné, vše musí zvládnout, a to dokonale. Také mají dojem, že vše visí jen na nich. Ve víru povinností se odnaučí přirozeně odpočívat. Trpí představou, že si to nemohou dovolit. Jedinou úlevou, kterou si dovolit mohou, je jídlo,” upozorňuje psycholožka Alice Vondrová.

„Častá konzumace vysoce průmyslově zpracovaných, energeticky bohatých, mastných, sladkých či slaných potravin, které emoční strávníci vnímají jako okamžité řešení při stresové situaci, může vést až do stádia různých metabolických onemocnění, jako jsou obezita, cukrovka II. typu či zvýšená hladina cholesterolu,“ varuje Věra Burešová.

Pro tyto ženy bývá společné to, že o svých problémech nechtějí hovořit nebo je nemají s kým probrat. Pokud se je snaží řešit, zabývají se jejich důsledky, tedy obezitou, a ne příčinou, a tou je citové strádání.

„Vadí jim, že tloustnou, a proto začnou držet nějakou drastickou dietu. Tím se dostanou do ještě většího stresu, než v jakém byly. Trápí tělo hladem, duše strádá a brání se. Jak? Touhou po jídle,” upozorňuje Alice Vondrová.

Pokud ženy dál hubnou, tato touha enormně roste. Proto se drastické diety nedají nikdy dlouho vydržet. Po dietě následuje přejídání. Vyhladovělé tělo skočí po všem. Předchozí strádání ho navíc poučilo. I kalorie, které by normálně spálilo, si uloží do zásoby. Snaží se připravit na další možný „hladomor“.

U emočního přejídání je důležité v první řadě nalézt spouštěcí faktory, tedy hlavní příčinu. Na to ale člověk většinou sám nestačí. Musí vyhledat odbornou pomoc.

Máte-li pocit, že bojujete s emočním přejídáním, pokuste se zhodnotit své stravovací návyky. Díky tomu se budete mít od čeho odpíchnout. Sepište si na papír, kolik a co jíte, jestli je vaše strava pestrá, jíte pravidelně a jaký máte vztah k jídlu.

„Zamyslete se nad tím, jaké potraviny volíte, když máte hlad, a po čem sáhnete, když jste ve stresu. Přemýšlejte také o tom, co jiného kromě jídla vám se stresem může pomoct. U někoho to může být hudba, kniha, film u někoho třeba procházka. Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe,“ tvrdí Věra Burešová a dodává, že v ideálním případě byste měla zhodnocení stravovacích návyků dělat společně s výživovou poradkyní.

Emoční hlad jídlem nezaženete, proto je důležité, abyste se naučila rozlišit skutečný hlad od emočního. To může být v některých situacích problematické, nikoliv však nemožné. Pomocníkem může být vytvoření číselné škály (1 = plně sytá, 10 = velmi hladová).

Podle odbornice to však nemusí být řešením pro každého. „Naše tělo by mělo umět poznat signál hladu. Pokud s tím máte problém a budete se řídit podle nějaké číselné škály, může to vést až k vyhladovění a následnému přejedení,“ dodává.