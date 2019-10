I bez nohou se stala modelkou. A to už v sedmi letech

I přes obtížný start do života se dívka se svým osudem vyrovnala obdivuhodně a rozhodla se stát modelkou. To se jí podařilo již v sedmi letech. V současnosti, o dva roky později, předváděla dokonce v rámci prestižního pařížského týdne módy přehlídku dětského oblečení značky Lulu et Gigi uvnitř Eiffelovy věže.