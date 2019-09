Doktoři jí roky tvrdili, že trpí PMS. Ve skutečnosti měla nádor na mozku

„Podobné záchvaty jsem mívala vždy v době kolem menstruace. Když jsem to řekla svému praktickému lékaři, a později i tomu na vysoké škole, bylo mi řečeno, že nejspíš trpím premenstruačním syndromem a dostala jsem předepsanou antikoncepci. Ničemu to ale nepomohlo,” vypráví mladá žena pro server Health.

Jednoho dne, kdy Karissa výjimečně jela autem, aby dojela na domluvený pohovor, ji záchvat přepadl přímo při řízení, následkem čehož bourala. Naštěstí se nic vážného nestalo, i tak jí ale lékař na pohotovosti doporučil navštívit neurologa, a to poté, co mu popsala své potíže během řízení.

Po dlouhých šesti letech se tak konečně dostala k odborníkovi, který podle netradiční elektrické aktivity jejího mozku zjistil, že v průměru mohla denně utrpět až dvacet záchvatů. Ale ani to stále nebylo to nejhorší.

Poté, co podstoupila další testy a magnetickou rezonanci, se dozvěděla konečný verdikt - nádor na mozku. V březnu roku 2010 pak podstoupila operaci, při které jí co největší možnou část nádoru odstranili. Jak jí ale bylo řečeno, typ, který se u ní vyskytl, se často opakuje. Proto je pod neustálým dohledem, aby se zavčasu podchytil případný růst nádoru.

Nyní, devět let po operaci, trpí jednou či dvakrát do měsíce pouze tzv. aurami, téměř nepatrnými mini záchvaty. Nádor se zatím nezvětšuje, Karissa však stále bojuje s následky operace. Občas mívá potíže s řečí, i tak je ale ráda, že se nakonec přišlo na to, co ve skutečnosti za jejími problémy stojí.