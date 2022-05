Cvičení jako způsob, jak se vypořádat s nemocí? Odborník příliš nesouhlasí

A možná i proto s ohledem na imunitu někteří lidé dospěli k názoru, že právě cvičení je rovněž dobrý nástroj, jak se poprat s nemocí, pokud už udeří. Prostě se stačí „vypotit“ pohybem. Bohužel, pokud jde o nachlazení a jemu podobné symptomy, neexistuje žádný důkaz, že by právě cvičení mohlo danou nemoc zkrátit nebo výrazně zmírnit, uvádí na pravou míru tento názor docent psychologie John Hough.

Když je tedy cvičení pro imunitní systém tak přínosné, proč by nemohlo pomoci od nemoci? Možná odpověď je, že cvičení jako takové tělo „stresuje“. Což může mít za následek, že odezva imunitních buněk na různé patogeny by nemusela být tak výrazná, jak by měla.