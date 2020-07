Co o vašem zdraví prozradí jazyk

Pokud tedy máte na svém jazyku bílé skvrny, které jsou stále patrné i po týdenním důkladném čištění jazyka hrbolatou zadní stranou zubního kartáčku, je dobré navštívit lékaře, který povlak na jazyku vyšetří. Jelikož k leukoplakii jsou náchylnější i lidé HIV pozitivní, lékař by měl provést zároveň i test na HIV.

Červený jazyk může být známkou, že vaše chuťové buňky reagují špatně na určité jídlo, stres, ale i nedostatek vitaminů skupiny B, a to zejména kyseliny listové a B12.

Jasně červený jazyk doprovázený bolestmi v krku může být i známkou infekce. Může se jednak jak o streptokokovou infekci, spálu či šarlatovou horečku, a to v případě, když problém doprovází i svědivá vyrážka. V těchto případech je zapotřebí vždy vyhledat lékaře, jelikož se obvykle neobejdete bez léčby antibiotiky.

Někdy se ale na jazyku mohou utvořit i drobné vřídky či opary, které mohou způsobit řadu nepříjemností. Nicméně i tyto neduhy obvykle zmizí samy od sebe, jen to trvá déle.

Může vzniknout v důsledku vypití velmi horkého nápoje, ale i náhodným kousnutím do jazyka. V některých případech ale může jít i o alergickou reakci na něco, co jste zkonzumovali. V takovém případě se může jednat o velmi nebezpečnou záležitost, jelikož otok může postupně začít bránit dýchání. Pokud tedy u sebe nemáte silné antihistaminikum, je zapotřebí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Riziko těchto onemocnění přitom nejvíce hrozí lidem nad 40 let, a to zejména kuřákům. Tito lidé by měli být obezřetní a při přetrvávající bolesti v ústech či vzniklých hrudek či ran na straně jazyka raději vždy vyhledat lékaře.