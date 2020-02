Co dělají odborníci na spánek, když nemohou usnout

„I když se mi nedaří usnout, snažím se ovládnout a nedívat se, kolik je hodin. Kdybych totiž na budíku viděl brzkou hodinu ranní, ještě více by mě to vystresovalo a automaticky bych věděl, že mi spánek bude chybět,“ říká odborný asistent klinického lékařství Raj Dasgupta.

„Pro mě je návodem na spánek hudba. Pustím si jako podkres Maxe Richtera. To je umělec, který na své hudbě spolupracoval s neurology. Jednotlivé tóny mají napomáhat k uvolnění mysli a navození spánku. Tato hudba pomohla nejen mně, ale také mojí ženě, a dokonce zabrala i na naše patnáctiměsíční děťátko,“ říká ředitel ústavu Insomnia Ruchir P. Patel.

„Snažím se vyhnout tomu, abych si vzal do ruky svůj mobilní telefon. Jakmile to totiž udělám, začnu odpovídat na e-maily, brouzdat sociálními sítěmi a číst zneklidňující zprávy,“ říká Dasgupta.

„Pokud se mi nepodaří do třiceti minut od ulehnutí usnout, pak vstanu, odejdu například do obývacího pokoje, rozsvítím tlumené světlo a začnu si číst nějakou opravdu nezábavnou knihu. Když se mi začne chtít spát, tak se vrátím do ložnice,“ doporučuje Patel.