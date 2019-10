Antikoncepce může u mladých dívek zvyšovat riziko depresivních stavů

Tato i mnohá jiná možná negativa výrobci opakovaně co nejvíce eliminují, i tak ale podle odborníků zůstává faktem, že některá negativa tu mohou stále být.

Co by dívky měly vědět, než začnou užívat hormonální antikoncepci

Co by dívky měly vědět, než začnou užívat hormonální antikoncepci Vztahy a sex

S novou informací potvrzující tento fakt v posledních dnech přišli i odborníci z několika významných institucí (Brigham and Women's Hospital v americkém Bostonu, Centrum klinické medicíny v nizozemském Groningenu či Nemocnice v nizozemském Leidenu).

Ve studii, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Jama Psychiatry, vědci uvedli, že ve skupině sedmnáctiletých dívek a žen do 25 let věku u většiny z tisícovky dobrovolnic nenalezli nijak významný spojovací faktor, který by poukazoval na spojitost orálního užívání antikoncepce a depresivních symptomů.